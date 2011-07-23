Авиация НАТО нанесла удары по центру ливийской столицы

Авиация НАТО нанесла в минувшие часы удары по ливийской столице. Разрывы были слышны в районе, где расположена резиденция ливийского лидера Муамара Каддафи. Нынешняя бомбардировка стала самой интенсивной за последние недели, сообщает Радио свобода.

О потерях среди горожан или о причинённом зданиям ущербе - пока нет информации.

Авиационные рейды проводились вскоре после того, как представитель ливийского правительства заявил, что власти Ливии открыты для переговоров с официальными представителями США. Муса Ибрагим также отметил, что на прошлой неделе состоялся «продуктивный диалог» с американскими представителями, и, по мнению ливийского чиновника, подобные переговоры способны помочь в преодолении ливийского кризиса.