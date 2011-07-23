Грищенко: Украина сделает Евросоюз более сильным

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что Украина сделает Евросоюз более сильным. Об этом Грищенко сказал в интервью европейскому изданию New Europe.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, Грищенко считает, что интеграция Украины, с ее ресурсами и возможностями, в Евросоюз может помочь более оперативно и системно решать проблемы, с которыми сталкивается ЕС и его страны-члены.

Министр также отметил, что сейчас Украину к ЕС приближают беспрецедентные реформы, осуществляемые по инициативе и непосредственно под контролем президента Украины.

«Мы оптимисты и максималисты, которые пытаются достичь максимального результата благодаря личным усилиям, поддержке правительственных структур и гражданского общества. Это и есть формула, которая приведет нас к успеху», - подчеркнул Грищенко.