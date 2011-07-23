Главы МИД двух Корей встретились впервые за три года

На индонезийском острове Бали, где проходит конференция по безопасности стран АСЕАН, 23 июля состоялась неформальная встреча глав МИД Северной и Южной Корей. Об этом сообщается со ссылкой на источники в южнокорейском руководстве, сообщает lenta.ru.

Переговоры между главой МИДа Южной Кореи Ким Сун Хваном и его северокорейским коллегой Пак Ы Чуном стали первой встречей на уровне внешнеполитических ведомств с 2008 года. В ходе беседы министры пообещали приложить усилия для скорейшего возобновления переговоров о ядерном разоружении КНДР.

Накануне на Бали состоялась встреча между уполномоченными, назначенными обеими странами для участия в шестисторонних переговорах о ядерном разоружении. По итогам встречи было объявлено, что КНДР и Южная Корея надеются возобновить переговоры в ближайшее время.

Шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи (кроме КНДР и Южной Кореи в них участвуют также США, Россия, Япония и Китай) были начаты в 2003 году, после того, как Пхеньян объявил о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. После четырех лет консультаций КНДР согласилась свернуть ядерную программу в обмен на экономическую помощь.