У Луценко не подтвердился гепатит

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко не страдает гепатитом. Об этом сообщила пресс-секретарь Народной самообороны Лариса Сарган.

По информации газеты Сегодня, в пятницу Луценко конвоировали из СИЗО в одну из элитных клиник столицы для обследования на гепатит. Экс-министру были сделаны «печеночные пробы», которые показали: гепатита нет, но есть обострение панкреатита (воспаление поджелудочной железы).

Информацию о том, что Луценко не страдает гепатитом, подтвердил и советник председателя Госпенитенциарной службы Игорь Андрушко: «За здоровьем экс-министра постоянно следят медики из больницы СИЗО N13. Но признаков гепатита они у него не замечали».

Напомним, подозрение на гепатит возникло 20 июля в ходе планового обследования Луценко в столичной больнице скорой помощи.