Однопартийцы Джарты рассказали, что его оперировали

Председателя Совета министров АРК Василий Джарты находится в больнице в Москве.

Это подтвердил газете Сегодня нардеп от Партии регионов Вадим Колесниченко.

«Джарты в Москве, в больнице — жив и здоров», - отметил он.

Колесниченко подчеркнул, что Джарты находится в отпуске. «Человек ушел в отпуск, чтобы это не было за счет бюджета», - добавил депутат.

«У человека действительно есть болезнь, и он с ней борется», - сказал Колесниченко.

По его информации, пост премьер-министра Крыма Джарты покидать не собирался.

Также однопартийцы Джарты подтвердили изданию, что он неделю назад был срочно доставлен самолетом в Москву, где его успешно прооперировали — но никто точно не знает диагноз.

Приближенные к Джарты люди говорят неофициально, что ситуация была настолько критична, что врачи даже не сразу решились делать операцию — и она была связана с устранением проблем в области легких.

Вместе с тем, пресс-секретарь крымского премьера Виолетта Лисина заявила, что Джарты в отпуске и чувствует себя замечательно.

«В первых числах августа он уже будет на месте. Василий Георгиевич, общаясь с моим руководством, сказал, что он сам даст все комментарии журналистам по прибытии. Он контролирует рабочий процесс и дает указания своим подчиненным, находясь в отпуске», - сказала пресс-секретарь.

Как сообщалось, в начале недели появились слухи о смерти Джарты. Пресс-служба Совмина Крыма опровергла эту информацию, отметив, что он находится в отпуске. Позже ТСН сообщила, что Джарты перенес сложную операцию в Москве.