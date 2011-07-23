СМИ: Избитого в Херсоне журналиста сделали обвиняемым

Херсонскому журналисту Дементию Белому предъявлено обвинение в нанесении преднамеренных легких телесных повреждений депутату горсовета от Партии регионов Виктору Шевчуку.

Белого 14 сентября 2010 года избила охрана мэра Херсона Владимира Сальдо. Предприниматель Шевчук был участником драки, отмечает ЛигаБизнесИнформ.

Как сообщает пресс-служба Украинской хельсинской группы, постановление о привлечении Белого в качестве обвиняемого по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса принял старший следователь милиции 18 июля этого года.

Сообщается, что в Херсоне во время отчета мэра 14 сентября 2010 в зал не хотели пускать журналистов и оппозиционных депутатов.

Когда их наконец пустили, и Дементий Белый поставил мэру вопрос о факте недопуска, его вытолкали из зала в фойе, где произошла драка. На Белого был составлен протокол об административном нарушении как на инициатора драки.

А сам он подал в прокуратуру заявление об избиении и препятствовании журналистской деятельности, однако дело по статье о препятствовании так и не было возбуждено.

Зато прокуратура возбудила уголовное дело против Виктора Шевчука по факту нанесения Белому легких телесных повреждений (часть 1 статьи 125 УК).

В судебных процессах Белый выступал как обвиняемый и как пострадавший. Суд не нашел админправонарушений (хулиганства) в его действиях.

Впоследствии судья объединила два дела в одно и направила ее на дорасследование. В результате дорасследования следователь выдвинул Белому обвинения в нанесении умышленных легких телесных повреждений.