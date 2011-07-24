В Киеве пытались осквернить памятник Ленину

Памятник Ленину на Бессарабской площади в Киеве в субботу, 23 июля, попытались осквернить националисты. Об этом сообщает пресс-служба Киевского ГК КПУ.

«Все призывы коммунистов, находящихся возле монумента, прекратить провокацию и не совершать противоправных действий были проигнорированы», - говорится в сообщении.

Коммунисты вызвали наряд Госслужбы охраны. Правоохранители отвезли задержанных в опорный пункт милиции.

Киевские коммунисты заявляют, что любые попытки повредить памятник Ленину будут немедленно пресекаться, а лица, пытающиеся совершить акт вандализма, будут привлекаться к ответственности.