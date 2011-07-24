Адвокат Тимошенко: Украине нужен суд присяжных

Адвокат экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Николай Сирый считает, что благодаря судебному процессу против Тимошенко в Украине увеличилось количество сторонников введения суда присяжных. Об этом Сирый заявил в эфире радио Свобода.

«Я должен подчеркнуть, что наличие этого процесса всколыхнуло Украину. Украина обратила внимание на это событие. Она обратила внимание на несправедливость, на несправедливое обвинение. И мне приятно констатировать, что, скажем, желание украинцев иметь суд присяжных выросло в разы», - отметил адвокат.

«То есть украинцы понимают, что система правосудия несправедлива. Ее надо менять, ее нужно реформировать. И единственный эффективный путь - это введение суда присяжных», - добавил он.

«Кстати, именно суд присяжных требовала и Юлия Владимировна Тимошенко, и Юрий Луценко также. И я думаю, что это требование было абсолютно справедливым, конституционным и законным», - отметил Сирый.

Напомним, в пятницу Тимошенко подала судье устное ходатайство о закрытии возбужденного против нее уголовного дела из-за отсутствия события преступления. Но судья отклонил это ходатайство и перенес рассмотрение дела Тимошенко на 25 июля, на 10:00.