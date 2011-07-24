Яценюк зовет оппозицию за стол переговоров

Осенью оппозиция должна сесть за стол переговоров и еще до начала выборов определить, какое большинство будет сформировано в Верховной Раде. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил в Киеве лидер партии Фронт змін Арсений Яценюк.

«Главное - как поведут себя политические силы, которые пройдут в ВР, и способен ли следующий парламент сформировать большинство, не подчиненное президенту Януковичу. Все разговоры об объединении ничего не стоят, пока политсилы не скажут, будут они объединяться с Партией регионов или нет», - подчеркнул Яценюк, которого цитирует пресс-служба Фронта змін.

Он заявил, что оппозиция должна садиться за стол переговоров не ранее сентября - после того, как в Верховную Раду будет внесен проект нового закона о выборах. «Я обращусь к политическим силам с этим предложением. Переговоры надо вести на основании нового закона о выборах народных депутатов, когда станет понятно, как работать на мажоритарных округах. Тогда две основные партии оппозиции должны договориться о работе на мажоритарных округах. И я с партией Батькивщина готов об этом говорить», - подчеркнул политик.

Он отметил, что к переговорам могут присоединиться и другие политические силы. «Те партии, которые причисляют себя к демократическому лагерю и имеют все шансы преодолеть проходной барьер, также приглашены к такому процессу. Будем говорить о мажоритарных округах, но главное - соглашение о сотрудничестве в будущем парламенте», - добавил Яценюк.