Адвокат Тимошенко уверен, что ее судят за любовь к избирателям

Уголовный закон не может содержать каких-либо уголовных запретов на осуществление политической деятельности. Об этом в эфире радио Свобода заявил адвокат экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Николай Сирый.

«Именно в обвинительном заключении, которое представлено прокуратурой, которое было озвучено, с которым слушатели могли ознакомиться, как раз и говорится о том, что прокуратура обвиняет политического деятеля Украины Юлию Владимировну Тимошенко в том, что она своими решениями пыталась усилить доверие к себе со стороны избирателей», - заявил Сирый.

«Обращение к избирателям, забота о судьбе избирателей, забота о судьбе страны –это задача любого политика: левого, правого, зеленого, синего, любого политика. В этом суть политической деятельности – иметь тесную связь, построенную на стойком доверии между политиком и избирателями, теми людьми, которые поддерживают. Поэтому, несомненно, в этих действиях отсутствуют какие-либо признаки, я бы сказал, намеки на уголовно наказуемые деяния», - добавил он.

«Я вообще позволю себе предположить, что сначала появился технологический или политтехнологический проект о том, что нужно все беды за составление газовых соглашений сложить на политика Юлию Владимировну Тимошенко, а потом под эту идею надо было отыскать юридическую форму в форме уголовного дела и, так сказать, довершить эту задумку», - добавил Сирый.