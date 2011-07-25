Симоненко расскажет, что происходит в стране

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Коммунисты должны объяснять гражданам суть происходящего в стране. Об этом заявил, выступая на пленуме Житомирского обкома партии, лидер КПУ Петр Симоненко.

Как сообщает пресс-служба КПУ, по его словам, главным инструментом в преодолении политического безразличия украинского общества является непосредственное общение с каждым человеком.

«Мы должны находить болевые точки, которые беспокоят наших граждан, и объяснять им суть происходящего в стране. Людям надо дать веру в то, что если они будут проявлять общественную и политическую активность, обязательно добьются своего. Ведь классовая борьба - это, прежде всего, борьба за сердца и души наших людей», - отметил он.

«Необходимо активно использовать информационное пространство в широком смысле слова. Не только радио, газеты, телевидение, интернет. Надо работать по принципу от квартиры к квартире, от дома к дому, чтобы люди знали правду, а не пользовались слухами, которые распространяют буржуазные источники», – подчеркнул Симоненко.