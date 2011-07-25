Сегодня продолжится суд над Тимошенко

Печерский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение по сути уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Начало заседания – в 10:00.

Напомним, судья Родион Киреев принял решение о переносе судебного заседания на понедельник, несмотря на предупреждение одного из адвокатов Тимошенко Александра Плахотнюка о том, что в этот день он занят в качестве защитника в другом судебном процессе, который также проходит в Печерском суде и ранее был назначен на 25 июля, на 11:00, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Судья отклонил ходатайство Тимошенко о закрытии возбужденного против нее уголовного дела. Киреев заявил, что не установлены основания для закрытия уголовного дела, которые были бы выявлены после назначения дела к рассмотрению.