Чавес пойдет в президенты в 2012 году

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Президент Венесуэлы Уго Чавес, в последний месяц проходивший лечение от рака на Кубе, заявил о своем намерении в очередной раз баллотироваться на пост президента страны, сообщает Газета.ru.

О своем желании участвовать в новой президентской кампании 56-летний Чавес сказал в интервью государственной газете Correo del Orinocoко.

Чавес, впервые избранный президентом в 1998 году, в прошлую субботу заявил, что победил рак. По его словам, последнее обследование показало, что у него не осталось злокачественных клеток, и после пройденного курса лечения он чувствует себя значительно лучше, чем до обращения к кубинским врачам.

Прилет Чавеса из Гаваны широко освещался в национальном телеэфире. Днем ранее президент Венесуэлы сообщил, что первый этап химиотерапии уже завершен, однако ничто не предвещало столь быстрого возвращения главы государства в Каракас.

фото: havezoil.com