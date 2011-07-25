Патриарх Кирилл едет в Украину

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Киев 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (МП).

27 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира патриарх Кирилл, патриарх Илья II и митрополит Киевский и всея Украины Владимир отправят молебен возле памятника князю на Владимирской горке.

В богослужении примут участие члены Священного синода, собор иерархов и духовенства из Украины, России и Грузии. Также в этот день в Киево-Печерской Лавре состоится очередное заседание Священного синода РПЦ.

28 июля, в день празднования Крещения Руси на Соборной площади Киево-Печерской Лавры состоится праздничная литургия.

фото: mospat.ru