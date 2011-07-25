В Украине начинаются учения Украина-НАТО

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Сегодня на Яворовском полигоне во Львовской области в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» начнутся военные учения Rapid Trident-2011. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сказано в сообщении, в учениях примут участие 13 армий мира. Руководство учениями примут на себя первый заместитель командира восьмого армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Вячеслав Назаркин, а также координатор проектов международного сотрудничества командования ВС США в Европе Кевин Волк.

В Минобороны отметили, что главная цель учений - отработка миротворческих задач и подготовка национальных штабов и подразделений к совместным действиям в составе коалиционных сил в международных миротворческих операциях.

Всего в учениях примут участие более 1300 военных из Украины, США, Великобритании, Канады, Беларуси, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии и Словении.

Завершатся учения 6 августа.

Напомним, Украина участник программы «Партнерство ради мира» с февраля 1994 года. Последние подобные учения проходили в 2000 году.

фото: karadeniz-press.ro