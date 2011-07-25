Адвокат Тимошенко не придет на судебное заседание

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Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк сегодня, скорее всего, не будет принимать участия в заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела относительно газовых контрактов с Россией 2009 года.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Скорее всего, я не буду присутствовать на заседании. К счастью или к сожалению, у меня есть другие дела, в которых я также должен принимать участие», - сказал Плахотнюк.

Как сообщалось, судебное заседание должно начаться в 10:00.