После теракта Норвегия меняет миграционное законодательство

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После масштабного террористического акта в столице государства Осло и в летнем лагере на острове Утейа, правительство Норвегии намерено поменять миграционные нормы. Таким образом, оно хочет оградить своё государство от всплесков насилия в будущем, передаёт Reuters.

Сегодня, выступая перед прессой, представители правящей Трудовой партия заявили, что взрывы у здания правительства в Осло и бойня в летнем лагере, заставили их по новому взглянуть на миграционную политику своей страны. Ведь террорист, который взорвал бомбы и расстреливал детей, ранее задекларировал, что действует так чтобы обратить внимание на мягкую миграционную политику его страны.

Правительство уже заявило, что будет пересматривать правила въезда в Норвегию. Пока они являются наиболее мягкими по сравнению с другими европейскими странами. С 1995 по 2010 года число мигрантов в стране увеличилось до 0,5 млн., хотя общее количество населения составляет 4,8 млн. Террорист Андреас Брейвик заявил, что пытался предупредить, таким образом, свою страну, что меры безопасности в ней недостаточные, и она может стать жертвой теракта.

Теперь парламент также будет обсуждать усиление надзора за деятельностью праворадикальных и прохристианских организаций. В одной из таких и состоял Брейвик. Аналитики считают, что сейчас в стране может усилиться ксенофобия против мусульман. Кроме того, правительство планирует изменить нормы владения стрелковым оружием для населения, ведь раньше купить его не было проблемой. Это во многом и способствовало теракту 22 июля 2011 года, в результате которого погибло 93 человека.

фото: sky.com