Семья Эми Уайнхаус считает, что её смерть была вопросом времени

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Близкие погибшей певицы Эми Уайнхаус дали интервью каналу US Today, в котором признались, что певица давно была подавлена и долго лечилась от алкоголизма и наркотической зависимости, сообщает NBC.

Семья певицы Уайнхаус, которая 23 июля 2011 года была найдена мёртвой у себя дома в Лондоне, считает, что ее смерть был вопросом времени. Полиция пока не делает заявлений по поводу причины её смерти, пока не будет сделано вскрытие. Хотя по непроверенным данным певица могла совершить самоубийство. Так как недавно она прошла очередной курс лечения от алкоголизма. Хотя часть летних концертов всё же отменили из-за состояния её здоровья. Британские таблоиды заявили, что певица возможно была жива после прибытия бригад скорой помощи, но её не успели привести в больницу.

Сейчас дом певицы стал местом паломничества её поклонников. Они приносят туда цветы и дежурят у её дверей. Семья Эми Уайнхаус заявляет, что сейчас надо уважать их уединение и горе, так как фанаты пытаются даже проникнуть во двор дома.

Музыкальные критики уже причислили певицу к легендам рок музыки. Она выступала в основном в стилях соул и джаз. В 2006 году Эмми Уайтхаус получила 6 номинаций премии Grammy за свой альбом “Back to black”.

фото: muzlandia.ru, dailymail.co.uk