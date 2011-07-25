Янукович освободил 10 тысяч заключенных

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Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «Об амнистии в 2011 году». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Президента.

Напомним, Верховная Рада Украины 8 июля приняла в целом законопроект «Об амнистии в 2011 году» с поправками Президента, предусматривающий расширить перечень осужденных лиц, подлежащих амнистии в 2011 г., в частности позволяет амнистию лиц, которые не возместили нанесенный ущерб, и тяжелобольных. Данный документ поддержали 274 народных депутатов.

Принятым актом освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденных за умышленные преступления, не являющиеся тяжкими или особо тяжкими в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, не являющиеся особо тяжкими:

- лица, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними;

- женщины, беременных на день вступления в силу данного закона;

- лица, не лишенные родительских прав, которые на день вступления в силу данного закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, или детей-инвалидов независимо от их возраста;

- лица, которые на день вступления в силу данного закона в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей группы, а также больные активной формой туберкулеза, онкологическими заболевания, СПИДом и другими тяжелыми болезнями;

- мужчины и женщины, которые на день вступления в силу настоящего закона достигли соответственно 60-летнего и 55-летнего возраста;

- ветераны войны;

- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и потерпевшие согласно закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» и аналогичным законам других государств - бывших республик СССР;

- лица, которые на день вступления в силу данного закона имеют одного или обоих родителей, достигших 70-летнего возраста или признаны инвалидами первой группы, если только у этих родителей нет других трудоспособных детей.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об амнистии 15 июня. Представляя документ, народный депутат от Партии регионов Владимир Малышев отметил, что амнистия в Украине не проводилась уже два года, а по новому базовому закону амнистия может быть проведена не ранее весны 2012 года.

Он подчеркнул, что после принятия предлагаемого документа может быть освобождено более 10 тыс. человек, которые находятся под следствием или в местах лишения свободы. По его словам, это в основном люди преклонного возраста, беременные женщины и несовершеннолетние.