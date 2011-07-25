Янукович уволил нескольких чиновников

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Президент Украины Виктор Янукович освободил Сергея Евтушенко от должности главы Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства, сообщает УНИАН.

Другими указами Президент освободил Николая Подмогильного от должности заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины согласно поданному им заявлению, Светлану Черенько - с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям.

Кроме того, Янукович назначил Александра Алипова первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Напомним, ранее Президент уволил председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волгу.