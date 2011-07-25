В Украину прибыл патриарх Грузии

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Католикос-патриарх Грузии Илия II прибыл в Украину с шестидневным визитом. Об этом сообщила заместитель председателя синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата Жанна Шевченко, передают «Подробности».

По ее словам, прибытие Илии ожидалось в 12:00, однако он прибыл в аэропорт «Борисполь» с опозданием - около 12:50.

Программа визита предусматривает, что 26 июля пройдет встреча Илии с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 27 июля они примут участие в проведении праздничного молебна на Владимирской горке в Киеве.

28 июля планируется участие патриархов в божественной литургии на Соборной площади Киево-Печерской лавры.

Программа визита Илии 29 июля предусматривает посещение ряда киевских храмов, посольства Грузии в Украине, а также встречу с грузинской диаспорой.

30 июля планируется, что он посетит Киевскую духовную академию и семинарию, где встретится со студентами.

Как сообщалось, патриарх московский Кирилл и патриарх Грузии Илия II посетят Украину 26-28 и 25-30 июля соответственно.

фото: kniga-gruzii.ru