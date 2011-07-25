В результате масштабного наступления в Афганистане погибло 80 талибов

Правительственные войска Афганистана и силы НАТО начали масштабное наступление в провинции Пактика. В ходе боевых действий, по сообщению местных властей были убиты 80 боевиков движения Талибан, передаёт CNN.

За последние полгода это наступление стало наиболее масштабным в Афганистане. Сейчас основные боевые действия сосредоточились на его юго-восточной границе, возле территории Пакистана. Исламабад также заявил про то, что сейчас планирует начать масштабное наступление на своих землях чтобы подавить сопротивление пуштунских племён. Ведь большинство этой территории не контролируются центральным правительством и через них идёт поток нелегального оружия, который подпитывает борьбу Талибана с силами НАТО.

При этом эксперты отмечают, что наступление может быть вызвано недавним убийством брата президента Хамида Карзая – Ахмада. В средине июля он был застрелен собственным телохранителем. В ходе его похорон в родном городе клана Карзаев – Кандагаре прогремело несколько мощных взрывов. Теперь власти хотят показать повстанцам, что они контролируют ситуацию.

Со стороны НАТО это военная операция должна показать, что сейчас альянс готов биться, несмотря на решение о выводе войск до конца 2012 года. Сейчас идёт процесс передачи всех полномочий местным властям.