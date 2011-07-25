Суд над норвежским террористом будет закрытым

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Сегодня норвежский террорист, виновный в смерти более 90 человек, предстанет перед судом. Судебные слушания будут происходить за закрытыми дверями, со ссылкой на норвежский канал TV2 передает ВВС.

32-летний Андерс Беринг Брейвик, признавшийся в убийстве минимум 93 человек, заявил, что в суде расскажет о своих мотивах. Ранее он назвал свои действия «ужасными, но необходимыми».

По норвежским законам, если его назовут виновным, он может получить максимальный срок наказания – 21 год за решеткой, но этот срок может быть продлен, если преступника признают угрозой для общества.

Полиция просила, чтоб заседание суда проходило в закрытом режиме, чтоб не предоставлять преступнику платформу для провозглашения его идей.