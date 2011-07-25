Украинские пограничники запаслись столбами для демаркации границы с Россией

Государственная пограничная служба Украины готова к началу практических работ по демаркации границы с Россией, сообщает Росбалт-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

У ведомства имеются элементы пограничных знаков, которые нужно будет установить по линии границы.

Кроме того, пограничники готовы к выполнению задач по обеспечению режима госграницы во время выполнения демаркационных работ.

Напомним, ранее главы МИД Украины и России заявляли о том, что «полевые работы» по демаркации украинско-российской границы смогут начаться уже во втором полугодии 2011 года.