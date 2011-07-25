Судья отказался закрыть дело против Тимошенко

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Председательствующий на судебном процессе судья Печерского районного суда Родион Киреев отказал экс-премьер-министру Юлии Тимошенко и ее защитникам в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного дела по газовым соглашениям.

Как передает УНИАН, текст соответствующего постановления суда Киреев зачитал после перерыва в судебном заседании.

«В удовлетворении ходатайства отказать. Решение суда не подлежит обжалованию», - сказал Киреев.

Кроме того, в постановлении он отметил, что представление ходатайства о закрытии уголовного дела является преждевременным, и напомнил, что ранее суд уже дважды отказывался закрыть уголовное дело, поскольку для этого нет оснований.

Судья Киреев также отметил, что адвокаты Тимошенко своими витиеватыми обоснованиями ходатайств «сознательно затягивают судебное разбирательство дела».

Напомним, ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко и ее защитники сегодня опять будут требовать от суда закрытия уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года в связи с отсутствием доказательной базы ее вины.