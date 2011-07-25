Рудьковский и Семенюк-Самсоненко поборются за пост лидера Соцпартии

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На заседании Политисполкома Соцпартии Украины решено провести 31 июля в закрытом режиме съезд партии, сообщили УНИАН источники в СПУ. На съезде, вероятно, будет избран новый лидер партии.

Глава Антимонопольного комитета Украины Василий Цушко выразил намерение покинуть пост председателя СПУ в связи с состоянием здоровья, так как летом он перенес второй инфаркт.

В то же время в партии многие считают, что такое решение Цушко связано с тем, что СПУ хочет уйти в оппозицию к власти, а Василий Цушко не хочет потерять должность председателя АМКУ.

По информации собеседника УНИАН, борьба за должность лидера партии может развернуться между сторонниками Александра Мороза (почетного председателя СПУ) и экс-министра транспорта Николая Рудьковского. Также в эту борьбу может вступить экс-глава Фонда Госимущества Украины Валентина Семенюк-Самсоненко.