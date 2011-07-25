Американская компания подала иск против Тимошенко

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Украинский суд скоро станет не единственным, в котором Юлия Тимошенко будет проводить свое время как подсудимая.

Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc (UTICo) подала иск против экс-премьера, требуя от нее выплаты долгов компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) на сумму $18,3 млн.

Исковое заявление UTICo было подано в суд в Нью-Йорке в начале июля. Его текст имеется в распоряжении Kyiv Post.

Этим иском UTICo пытается через Тимошенко добиться выплаты долга компании ЕЭСУ, которая в 90-х годах была посредником в продаже среднеазиатского и российского газа в Украину и Восточную Европу и которую некоторое время возглавляла Тимошенко. UTICo также обвиняет Тимошенко в том, что та скрывала доходы и активы ЕЭСУ от кредиторов, выводя их в оффшоры и под собственный контроль.

Первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин 21 июля также заявил о наличии у прокуратуры доказательств о выводе прибыли ЕЭСУ от торговли газом в оффшоры.

В иске UTICo значится, что Тимошенко препятствовала взиманию долга с ЕЭСУ, и добавляется, что «по законам Нью-Йорка, присужденный долг может быть взыскан с лица, у которого находятся деньги должника». Таким лицом UTICo считает Тимошенко.

Нардеп Сергей Власенко, который в БЮТ занимается правовыми вопросами, не смог прокомментировать этот иск против Тимошенко в американском суде, объяснив, что из-за судебных перипетий в Украине пока еще не ознакомился с ним.

Справка. Компания UTICo, которая основана в штате Массачусетс в 1993 году, занимается консалтинговой деятельностью, а также предоставляет брокерские и коллекторские услуги.