Депутаты превысили лимит бесплатных переездов почти на 2 миллиона грн

{1-}

Бюджет парламента предусматривает право депутата воспользоваться бесплатным транспортом на сумму 26 800 гривен в год, то есть 6700 грн в квартал. В ответ на запрос, сделанный на основании закона «О доступе к публичной информации», аппарат Верховной Рады предоставил списки депутатов, которые вышли за лимиты на бесплатный транспорт в течение первого квартала 2011 года, говорится в статье Украинской правды.

В списке депутатов-регионалов, которые превысили норму бесплатных перевозок, 70 фамилий.

Во фракции БЮТ больше всего потратил Андрей Сенченко, который превысил норму на 51 тысячу. Всего в списке 24 БЮТовца.

Во фракции НУНС в «лидерах» - Тарас Стецькив (38 тысяч гривен) и Петр Ющенко (33 тысячи).

Среди коммунистов наибольший урон бюджету нанес Евгений Царьков - 32 тысячи. Всего в списке - 11 фамилий.

В целом за первый квартал 135 депутатов превысили свои лимиты на бесплатный транспорт на 1 миллион 800 тысяч.