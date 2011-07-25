В Бишкеке статую Свободы заменят памятником герою национального эпоса

{1-}

В Бишкеке в ближайшее время демонтируют статую Свободы («Эркиндик»), сообщает Lenta.ru со ссылкой на K-News. На ее месте планируется установить памятник богатырю Манасу - герою киргизского национального эпоса.

Статую свободы установили в центре столицы Киргизии в середине 2000-х годов – на месте стоявшего там ранее памятника Ленину.

«Нынешняя статуя никак не олицетворяет единство нации, а вот Манас - герой, который все годы боролся за независимость кыргызов», - заявил депутат киргизского парламента Эгемберди Эрматов, который входит в комиссию по празднованию 20-летия независимости республики.

По информации Kginform, демонтаж статуи Свободы уже начался. В дальнейшем статую планируется перенести из центра города в другое место, куда именно - пока неизвестно.

Памятник Манасу, как сообщается, будет изготовлен из бронзы, его высота составит девять метров.