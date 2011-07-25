Украинскую «Формулу-1» посетит шейх Катара

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Шейх Катара Хамад бен Халиф Аль-Тани приедет в город Вышгород Киевской области наблюдать за соревнованиями этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «Формуле-1», который пройдет на Киевском море 29-31 июля.

К подготовке Вышгорода, водной трассы и инфраструктуры привлекли спонсорские средства от двадцати с лишним компаний. Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк отказался назвать потраченную сумму, но, по данным СМИ, она составила от 60 до 80 млн грн, сообщает УНИАН.

По оценкам организаторов, посмотреть на соревнования придут около 100 тыс. человек. Телевизионная трансляция будет вестись на 100 стран мира, а общая зрительская аудитория составит до 300 млн человек.

Вход на стоячие места свободный, билеты будут продаваться только на трибуны - около 20 тыс. мест. 600 мест подготовлены для VIP-гостей, среди которых будет шейх Катара Хамад бен Халиф Аль-Тани.

«Шейх - фанат гонок на воде. У себя в Катаре он организовывает соревнования за свои деньги», - cообщил заместитель главы оргкомитета Олег Шумаев.

Он также отметил, что за трибунами поставят два крана, которые будут спускать моторные лодки на воду. Там же установят закрытые «гаражи» для катамаранов. «Команды-участники всегда до последнего прячут свои плавсредства, чтобы конкуренты не подглядели», - объяснил Шумаев.

фото: asriran.com