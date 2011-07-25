Суд над Тимошенко: депутаты подрались с милицией (ВИДЕО)

Около 20 сотрудников спецподразделения милиции «Грифон» с применением силы удалили из зала судебных заседаний Печерского райсуда Киева народного депутата Украины Юрия Прокопчука (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

Как передает УНИАН, это произошло сразу после того, как председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев объявил решение об удалении Прокопчука из-за неуважения к суду.

Перед этим адвокат Николай Сирый заявил ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании в связи с завершением в 18 часов рабочего дня, установленного распорядком суда.

После этого заявления народные депутаты, присутствующие в зале, начали аплодировать, а судья Киреев обратился к одному из работников судебной милиции с просьбой установить нарушителя. Сотрудник «Грифона» указал на народного депутата Андрея Кожемякина. Когда судья попросил Кожемякина встать, встали также другие депутаты, которые находились в зале.

Поскольку таким образом нельзя было установить нарушителя, Киреев обратился к Кожемякину с просьбой соблюдать правила поведения в суде, взывая к чести офицера.

После этого замечания некоторые народные депутаты заняли свои места в зале, а судья Киреев единолично определил еще одного нарушителя, которым и оказался Прокопчук.

Во время принудительного удаления из зала Прокопчука между депутатами и сотрудниками судебной милиции завязалась драка, но поскольку количество правоохранителей превышало количество народных депутатов, Прокопчук все же с применением силы был удален из зала.

Напомним, Печерский районный суд Киева сегодня продолжил рассмотрение по сути уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.