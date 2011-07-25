Милиция приобрела бронежилетов на 22 млн. грн.

Министерство внутренних дел Украины закупило на открытых торгах бронежилетов на 22,6 млн. грн, сообщает РБК-Украина.

Торги проводились по девяти лотам. Право поставлять средства спецзащиты выиграли три компании. В частности, компания «Технолог» поставит милиции 1752 бронежилета специального класса защиты на сумму 1,2 млн. грн.

«ТЕМП-3000» продаст 2374 бронежилета 1 класса защиты на сумму 5,2 млн. грн., 1640 бронежилетов 1А класса защиты на 5,7 млн. грн. и 50 штук - 2 класса защиты скрытого ношения на 302 тыс.

Другие лоты выиграло ООО «Материаловедение».

На потребности МВД в текущем году в госбюджете выделено 13,6 млрд. млн. грн. В прошлом году было на два миллиарда меньше - 11,8 млрд. грн.