Файнгольда оставили за решеткой

Суд продлил срок задержания бизнесмена, экс-депутата Симферопольского горсовета Иосифа Файнгольда до 29 июля. Как сообщаются со ссылкой на представителя прокуратуры, такое решение принял Центральный районный суд Симферополя, информирует Украинская правда.

По его словам, надзорное ведомство настаивало на аресте Файнгольда на время следствия, но суд лишь продлил срок задержания.

Представитель прокуратуры сообщил также, что в уголовном деле экс-депутата уже 4 эпизода мошенничества на суммы 600 тысяч, 230 тысяч, 250 тысяч и 150 тысяч гривен.

По данным прокуратуры Крыма, он и два его доверенных лица в первой половине 2010 года собрали более 600 тысяч гривен с предпринимателей под обещание выделить помещения в торговом центре, который якобы будет строиться на месте торговых палаток.

14 мая Файнгольд был взят под стражу в одной из больниц Симферополя, куда лег в связи с ухудшением здоровья. В рамках расследования уголовного дела в его доме был проведен обыск.