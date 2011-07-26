Обама и спикер конгресса предупредили нацию об угрозе дефолта

Президент Барак Обама и спикер палаты представителей конгресса США Джон Бейнер выступили в понедельник в вечернем национальном телеэфире с обращением к нации из-за угрозы дефолта, который может объявить американское правительство в связи с невозможностью выплаты по своим долговым обязательствам, сообщает Газета.ru.

Обе речи – Обама и Бейнер выступали по отдельности – транслировались в вечернем эфире всех основных телеканалов США, нарушив традиционную программную сетку.

«Если мы объявим дефолт, то у нас не будет достаточно денег, чтобы заплатить по всем нашим счетам – включая расходы на выплату пенсий по старости и инвалидности, а также на выплату обязательств по правительственным контрактам, которые заключены с тысячами компаний», – сказал Обама.

«Впервые в истории США наш кредитный рейтинг ААА может быть понижен, что заставит инвесторов усомниться, можно ли доверять обязательствам, которые берет на себя американское правительство. Процентные ставки подпрыгнут вверх, став для американцев фактически новым налогом. Мы рискуем спровоцировать глубокий экономический кризис…», – отметил президент США.

«У конгресса осталась неделя для принятия необходимых решений», – подытожил Обама.

Через пять минут после выступления президента в национальном телеэфире появился уже спикер конгресса Джон Бейнер.

Он возложил ответственность за происходящее с экономикой на Обаму. «Если президент хочет получить от конгресса разрешение о поднятии потолка госдолга без увязывания с сокращением расходов госбюджета, то он его не получит», – заверил спикер палаты представителей.