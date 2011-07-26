Патриарх Кирилл сегодня приедет в Киев

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 июля начинает свой трехдневный визит в Украину, приуроченный к празднованию Дня крещения Руси, сообщает УНИАН.

Это уже пятый визит патриарха Кирилла в Украину за последние два года. Предыдущие сопровождались противостоянием между его противниками - украинскими националистами - и сторонниками из пророссийских организаций.

Украинские националисты готовят акции протеста и на этот раз. В 13:00 у посольства России в Киеве Конгресс украинских националистов проведет акцию протеста против идеи «русского мира», которую воплощает глава РПЦ.