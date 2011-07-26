Суд допросит свидетелей по делу Тимошенко

Сегодня в 11:00 продолжится судебное заседание по делу экс-премьера Юлии Тимошенко. Такое решение было принято судьей Печерского райсуда Киева Родионом Киреевым в связи с тем, что он изменил порядок исследования доказательств по делу и вместо показаний Тимошенко постановил сначала заслушать свидетелей, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Вчера в первой половине дня, отвечая на вопросы судьи, Тимошенко сообщила, что будет давать показания по делу. В связи с этим был утвержден следующий порядок дальнейшего рассмотрения дела: показания Тимошенко, показания свидетелей, рассмотрение документов.

Судья предложил Тимошенко дать показания по делу после 18:00. Однако экс-премьер отметила, что в данный момент не готова давать показания, так как должна подготовиться к этому со своими адвокатами. При этом она напомнила, что суд продолжается с десяти утра с минимальными перерывами. «После такого напряженного рабочего дня вряд ли кто-то сможет качественно давать показания», - сказала она.

Тимошенко также попыталась заявить ходатайство о том, чтобы ее адвокатам дали время на ознакомление с материалами дела, но Киреев прервал ее и заявил, что раз Тимошенко отказывается давать показания, порядок исследования дела изменен и сначала допросят свидетелей.

В связи с необходимостью вызвать свидетелей в здание суда Киреев объявил перерыв до 11:00 26 июля этого года.

Тимошенко несколько раз подчеркнула, что не отказывается давать показания, просто не готова делать это качественно в данный момент.