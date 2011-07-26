Ющенко хочет подать в суд на Омельченко

Бывший президент Украины Виктор Ющенко намерен подать судебный иск против экс-мэра Киева Александра Омельченко. Об этом заявила пресс-секретарь третьего президента Украины Ирина Ванникова.

Как сообщает пресс-служба Нашей Украины, по словам Ванниковой, заявления Омельченко с обвинениями в адрес Ющенко в интервью «Зеркалу недели» от 23 июля этого года абсолютно не соответствуют действительности и будут обжалованы в судебном порядке. «Ложные обвинения Омельченко - это очередная попытка информационного киллерства против Виктора Ющенко. Очевидно, исполнители этой диверсии таким образом пытаются не допустить восстановления доверия граждан к Виктору Ющенко и партии Наша Украина незадолго до новых парламентских выборов», - сказал Ванникова.

Так она прокомментировала сообщения Омельченко о том, что при содействии бывшего президента Виктора Ющенко, Украинский Дом, ВДНХ и Арсенал были переданы в долгосрочную аренду его брату Петру Ющенко, а также о том, что именно Виктор Ющенко лично дал разрешение на строительство скандального дома на ул. Грушевского, 9а.

Ванникова отметила, что передача в аренду помещения Украинского Дома и других упомянутых учреждений невозможна, поскольку это - государственные объекты, находящиеся в прямом распоряжении Государственного управления делами Администрации президента Украины.

Также Ванникова напомнила, что дом на Грушевского, 9а был построен во время руководства мэра Киева Александра Омельченко еще до того, как Виктор Ющенко стал президентом. Именно из-за протестов киевлян против 22-этажной застройки в историческом центре столицы, президент Ющенко поручил правоохранительным органам провести проверку законности этого строительства, однако в то время, генпрокуратура выступила в защиту застройщика.

