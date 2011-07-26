Муж Бурджанадзе попросит убежища за рубежом

Бывший начальник пограничной полиции Грузии Бадри Бицадзе, который является мужем экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, намерен просить политическое убежище в одной из зарубежных стран, сообщает lenta.ru.

Где именно Бицадзе рассчитывает получить статус беженца, его жена не уточнила.

Местонахождение Бицадзе неизвестно. После 26 мая, когда в Тбилиси был разогнан митинг, организованный его женой и ее соратниками, на публике он не появлялся. Позднее Бурджанадзе давала понять, что знает, где находится муж, но раскрывать эту информацию отказалась.

После майских выступлений радикальной оппозиции в Тбилиси Бицадзе был обвинен в «организации нападения на полицейских со стороны предварительно созданной группы». МВД Грузии опубликовало видеозаписи и свидетельские показания, из которых следовало, что муж Бурджанадзе координировал действия так называемого отряда «Присягнувших» - боевого крыла оппозиции. Помимо прочего была опубликована запись беседы, в ходе которой организаторы протестной кампании (включая Бицадзе) обсуждали тактику противостояния полиции.

Ванникова отметила, что передача в аренду помещения Украинского Дома и других упомянутых учреждений невозможна, поскольку это - государственные объекты, находящиеся в прямом распоряжении Государственного управления делами Администрации президента Украины.

Также Ванникова напомнила, что дом на Грушевского, 9а был построен во время руководства мэра Киева Александра Омельченко еще до того, как Виктор Ющенко стал президентом. Именно из-за протестов киевлян против 22-этажной застройки в историческом центре столицы, президент Ющенко поручил правоохранительным органам провести проверку законности этого строительства, однако в то время, генпрокуратура выступила в защиту застройщика.