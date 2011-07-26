Тимошенко отказалась от адвокатов

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отказывается от услуг адвокатов Николая Серого и Александра Плахотнюка из-за того, что судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев не предоставил им надлежащего времени для ознакомления с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений от 2009 года.

Как передает УНИАН, соответствующее заявление Тимошенко обнародовал сегодня на заседании суда председательствующий судья Киреев.

В своем заявлении Тимошенко заметила, что этим адвокатам, как и предыдущим - Сергею Власенко и Николаю Титаренко - не предоставили адекватного времени для ознакомления с материалами дела.

Аналогичные заявления на имя Киреева написали и адвокаты Плахотнюк и Серый.

«Это наш знак протеста на неправомерные действия судьи», - сказала Тимошенко.

В свою очередь, Киреев заявил, что это является злоупотреблением правом на защиту.

Напомним, сегодня судебное заседание по делу Тимошенко продолжилось. При этом Киреев изменил порядок исследования доказательств по делу и вместо показаний Тимошенко постановил сначала заслушать свидетелей.