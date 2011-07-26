Президент США ввел санкции против «братвы» из стран СНГ

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Президент США Барак Обама подписал распоряжение, предусматривающее санкции в отношении крупных мировых преступных группировок, в том числе из стран СНГ. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Белого дома.

Согласно документу, активы преступных группировок в США будут заморожены, с их владельцами запрещено осуществлять деловые операции.

В распоряжении перечисляются четыре крупные преступные сообщества, в отношении которых вводятся санкции. Это действующая в основном на территории бывших советских республик «братва» (The Brothers’ Circle), неаполитанская «Каморра», японская якудза и мексиканская группировка «Зетас» (Los Zetas).

На сайте Министерства финансов США этим группировкам дается краткая характеристика. Так, указывается, что в «братву» входят не только представители группировок из постсоветских республик, но и преступники с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Как говорится в распоряжении президента США, деятельность крупных преступных группировок достигла таких масштабов, что стала угрожать стабильности мировой экономической и политической системы.