Греция за шаг от дефолта

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Рейтинговое агентство Moodies сегодня понизило кредитный рейтинг Греции до самого низкого уровня и заявило, что страна находится сейчас очень близко к дефолтному состоянию, передаёт Reuters.

Такое заявление известного рейтингового агентства стало уже вторым за последние 5 дней. Ранее другое видное агентство Fitch также снизило ожидания по возвращению греческих долгов. За это месяц кредитный рейтинг Греции коснулся отметки Са, то есть самого низкого показателя на всей планете. За этой категорией следует только отказ выполнять свои обязательства по кредитам и дефолт.

В тоже время правительство Георгиуса Папандеру оказалось не в состоянии в очередной раз провести реформу по экономии государственных расходов, так как забастовки служащий и работников бюджетной сферы парализовали жизнь страны. При этом Европейский Союз постоянно требует от страны снизить расходы на затраты и реформировать налоговую систему.

Пока страна не помог даже новый план по спасению её экономики, который ЕС принял на прошлой неделе. По его пунктам Афины должны получить 109 млрд. евро в виде кредитов от ЕС, МВФ и ряда частных инвесторов. По мнению экспертов пока Европа не может найти достаточно инвесторов, чтобы внести требуемую сумму. Так как по новому договору более 90% денег должны найти частные компании. В обмен на это они примут участие в приватизации греческих предприятий.

фото: primetimereporter.com