Испанцы готовы идти на Брюссель

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Движение «15 марта», которое объединяет испанцев протестующих против реформ и урезания социальных выплат, заявило, что поведёт своих сторонников в столицу Евросоюза Брюссель для общеевропейского митинга, сообщает CNN.

В минувшие выходные более 20 тысяч испанцев вышли на улицы, протестуя против предполагаемых реформ правительства. По последним данным более 40% населения Испании не разделяет намерений кабинета министров провести масштабные увольнения в бюджетной сфере, чтобы сэкономить государственные деньги, которые должны пойти на погашение внешнего долга, который достиг более 90% ВВП.

За время правления социалистической партии в Испании установились достаточно высокие пенсионные и социальные выплаты. А также был раздут штат в государственных организациях. Теперь Мадрид видит пример Греции, которая находится на грани разорения, и стала зависимой от иностранных кредитов и пытается не допустить этого.

Кроме того, сейчас многие специалисты утверждают, что Европа не сможет обеспечить кредитами такую большую страну, как Испания если она попросит внешней помощи. В этих условиях возможна прямая дестабилизация единой европейской валюты и самого союза.

При этом манифестанты не желают признавать потребность в снижении выплат и готовятся к новым акциям протеста. Осенью они хотят провести общеевропейскую забастовку уже в Брюсселе.

фото: euronews.net