Суд оставил Тимошенко без защиты

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Судья Печерского суда Киева Родион Киреев удовлетворил заявление Юлии Тимошенко об отказе от защиты. Соответствующее заявление она подала сегодня утром в канцелярию Печерского суда.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, свой отказ Тимошенко мотивировала тем, что суд лишает ее права на защиту, не предоставляя адвокатам разумного времени для ознакомления с материалами дела.

Тимошенко также заявила, что оставит адвокатов Николая Сирого и Александра Плахотнюка в том случае, если суд даст им необходимое время на то, чтобы ознакомиться с 5 тыс. страниц материалов возбужденного против нее уголовного дела.

Напомним, сегодня судебное заседание по делу Тимошенко продолжилось. Судья изменил порядок исследования доказательств по делу и вместо показаний Тимошенко постановил сначала заслушать свидетелей.