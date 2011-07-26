НАТО вывезет украинские радиоактивные отходы

Североатлантический альянс заявил, что готов начать вывозить радиоактивные отходы Украины для их дальнейшей утилизации. Теперь только надо определить страну, которая займётся этим в плотную, про это сообщается на сайте НАТО.

Альянс согласился вывести значительную часть боеприпасов, которая осталась на территории Украины после распада СССР. Пока по данным альянса на эти программы будет выделено приблизительно 900 тысяч евро. Кроме того, НАТО сейчас хочет расширить гуманитарное сотрудничество с Украиной и провести совместные работы по очистке нескольких баз от опасных и радиоактивных боеприпасов.

В феврале 2011 года в ходе своего визита в Киев генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен призвал Украину усилить сотрудничество в гуманитарной сфере. Тогда же политик поднял вопрос о возможном участии украинской стороны в системе общеевропейской противоракетной обороны. Хотя тогда не оговаривалось, какими именно средствами Киев может помочь НАТО защищаться от вероятных ракетных пусков со стороны Ирана или других стран изгоев.

Эксперты считают, что сейчас Украина мало, что может предложить Европе в плане сотрудничества в сфере вооружений. И пока не до конца определилась со своей внешнеполитической стратегией в военной сфере. Но при этом сотрудничество в обезвреживании боеприпасов успешно налаживается.