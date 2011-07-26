Милиция вытолкала депутатов из Печерского суда (ВИДЕО)

Сотрудники спецподразделения «Грифон» вытолкали всех народных депутатов из зала Печерского районного суда, где сегодня проходило рассмотрение уголовного дела Юлии Тимошенко. При этом в зале судебных заседаний были поломаны скамейки.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, во время стычки сотрудник милиции стал выдергивать скамейку, за которой стояли журналисты. Одна из журналисток в результате еле удержалась на ногах.

Несколько минут назад судья Печерского суда Киева Родион Киреев объявил допрос свидетеля без адвокатов Юлии Тимошенко. Как только свидетеля пригласили в зал, депутаты от фракции БЮТ, присутствующие в зале заседаний, встали со своих мест и принялись кричать: «Позор». После этого судья покинул зал заседаний, и в зал вошли сотрудники «Грифона», которые окружили народных депутатов.

Напомним, ранее судья Печерского суда Киева Родион Киреев удовлетворил заявление Юлии Тимошенко об отказе от защиты.