Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за эпидемии холеры

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Россия, ограничившая недавно ввоз овощей из ЕС из-за угрозы кишечной инфекции, усилит контроль за импортом продовольствия с Украины, где зафиксирована вспышка холеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Мы будем вынуждены с сегодняшнего дня усилить надзор на границе, более пристально смотреть за теми грузами и товарами, которые перемещаются в сторону Ростова-на-Дону», - отметил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Это решение России, мы границы не закрываем», - прокомментировал его слова представитель украинского Минздрава.

Напомним, в инфекционном отделении городской больницы №4 Мариуполя по состоянию на 7:00 6 июня всего подтверждено заболевание холерой у 14 человек. Течение заболевания - средней степени тяжести. Специалистами городской СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, осуществляется активное выявление больных острыми кишечными инфекциями и расстройствами желудка.

По данным эпидемиологического расследования, заражение больных произошло преимущественно при обработке свежевыловленной рыбы в местах несанкционированного сброса сточных вод в неканализированные части Мариуполя или при употреблении изготовленных из нее блюд дома в условиях нарушений санитарно-гигиенических требований и технологии приготовления.

До улучшения эпидситуации на всем побережье Азовского моря запрещены лов рыбы и купание.

Напомним, 29 мая в Мариуполе обнаружили трех больных холерой. Специалисты санэпидемслужбы обнаружили холерный вибрион О1, биовар Эль-Тор и серовар Огава. Как сообщил главный санитарный врач Украины Сергей Рыженко, форма холеры, зарегистрированная в Мариуполе, является несмертельной, течение болезни проходит без осложнений.

фото: dozor.kharkov.ua