У посольства Грузии милиция задержала активистку Femen (ВИДЕО)

Милиционеры задержали активистку движения Femen Инну Шевченко и увезли ее в суд.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на аккаунт на Facebook лидера Femen Анны Гуцол.

По ее словам, причиной задержания стала акция возле посольства Грузии.

«Только что милиция заломала Инну Шевченко за акцию под посольством Грузии, в отделении они сообщили, что есть якобы жалоба из посольства на Femen. Инну везут в суд, ее могут посадить в тюрьму. Парадокс – преступник из посольства, который избил журналиста и активисток Femen на свободе, а пострадавшие – в тюрьме», – написала Гуцол.

18 июля под грузинским посольством активистки Femen устроили акцию в поддержку задержанных в Грузии фотографов. В это время из посольства вышел мужчина и попытался разогнать девушек, после чего несколько раз ударил кулаками и ногами фоторепортера издания «Комментарии». В тот же день нападавший был уволен, а посол Грузии принес свои извинения.

Работники посольства Грузии в Украине избили журналистов и FEMEN from FEMEN Video on Vimeo.