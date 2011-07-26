МИД: украинцы не обязаны отмечаться в посольствах, возвращаясь из стран ЕС

Граждане Украины не должны сообщать в посольства ЕС о своем возвращении в Украину после посещения стран Европейского союза. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, пишет Обозреватель.

«Визовый кодекс ЕС не содержит положений, регламентирующих режим контроля над возвращением граждан Украины из стран ЕС. В то же время страны ЕС имеют право на регулирование соответствующих отношений в рамках национального законодательства», - сказал Дикусаров.

По его словам, возможна выборочная проверка граждан Украины на предмет их возвращения в Украину, если это предусмотрено национальным законодательством соответствующих стран ЕС.

Напомним, ряд посольств стран - членов ЕС, в частности, посольство Франции в Украине, выдавая визы украинским гражданам, просит некоторых из них после поездки прийти в посольство и сообщить о своем приезде. При этом в случае, если гражданин не засвидетельствует свое возвращение на Родину, ему грозит отказ в выдаче визы сроком на 99 месяцев.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что считает нормальным требование к украинцам отмечаться по возвращении из ЕС.