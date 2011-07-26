Глава МАГАТЕ посетил Фукусиму

Генеральный директор международного агентства по атомной энергетике Юкиа Амано сегодня посетил полуразрушенную атомную станцию Фукусима-1 в Японии и встретился с премьер-министром Наото Канном, пишет Bloomberg.

Чиновник высокого ранга побывал возле разрушенного реактора атомной станции. Он также присутствовал в зоне временного отселения более 30 тысяч человек. Амано заявил, что агентство готово помогать Японии в ликвидации последствий цунами и землетрясения в северо-восточной части архипелага. Пока страна заявила, что будет выделять примерно $25 млрд. в год на ликвидацию последствий радиологической аварии и восстановления региона.

Юкиа Амано также призвал Токио провести стресс-тесты на всех своих электростанциях чтобы определить готовы ли они к неожиданным подземным толчкам и ударным волнам цунами. При этом, в прошлом месяце, доклад МАГАТЕ по событиям на Фукусиме содержал данные о том, что станция была не готова к такому удару стихии.

Глава МАГАТЕ добавил, что после событий на Фукусиме ситуация с использованием атомной энергетики не сильно изменилась, а сжигание угля и нефти не увеличилось из-за роста цен на ресурсы. Ранее на конференции в Киеве Амано заявлял, что роль безопасности в атомной энергетике теперь должна возрасти. При этом за последние полгода выросла и роль МАГАТЕ как контролирующего института.