Главе Демократической партии дали 8 лет тюрьмы (ФОТО)

Киевский районный суд Симферополя приговорил двух руководителей кредитного союза «Южный» - бывшего депутата Верховной Рады Крыма Сергея Казаченко и гендиректора «Южной энергетической компании» Валерия Волкова - к 8 и 7 годам тюрьмы соответственно за аферу с вкладами.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Управления МВД Украины в АРК.

Им предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса - завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные в крупных размерах.

По делу проходили еще два бывших руководителя кредитного союза «Южный». Их обвиняли по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Они приговорены к трем годам лишения свободы условно.

«Пострадавшими признаны около 1400 человек. Удалось доказать, что должностные лица КС «Южный» похитили денежные средства на сумму 4 миллиона 31 тысяча гривен», - говорится в пресс-релизе. Общая сумма ущерба, заявленного истцами, составила более 65 миллионов гривен.

Суд также постановил взыскать с подсудимых 4 миллиона гривен в счет погашения нанесенного вкладчикам ущерба и решил лишить Волкова имущества.

Пострадавшие собираются обжаловать вынесенное 25 июля решение суда.

Напомним, кредитный союз «Южный» был создан в 2001 году, активные действия по приему вкладов предпринимал с 2006 по 2008 год. Осенью 2009 года в милицию стали поступать обращения недовольных вкладчиков. Они заявили, что внесли в кредитный союз деньги - и не получили ни дивидендов, ни вкладов.

Весной 2010 года было возбуждено уголовное дело.

В афере подозревались четыре человека, которые сменяли друг друга на руководящих должностях в кредитном союзе «Южный».

Летом 2010 Киевский райсуд постановил взять под стражу Казаченко и Волкова.

Сергей Казаченко с сентября 2009 года по июнь 2010 года занимал пост главы контрольной комиссии по вопросам приватизации Верховной Рады АРК. Является председателем Демократической партии Украины и возглавляет Крымское краевое товарищество Украинского казачества.

фото: court.investigator.org.ua